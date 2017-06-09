Томские биотехнологи повысили урожайность растений на 50 % с помощью стероидов

Специалисты Биологического института ТГУ в Томске получили десять золотых медалей «РосБиоТеха» за экологические проекты и Гран-при выставки за применение стероидных гормонов для растений, узнал 9 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Десять изобретений томских биологов получили золотые медали главного российского форума агротехнологий «РосБиоТех-2017». Гран-при форума получила совместная разработка специалистов Биологического института ТГУ, Института биоорганической химии НАН Беларуси и Института физиологии растений имени Тимирязева РАН.

Исследователи создали технологию экологически безопасной стимуляции роста растений с помощью фитогормонов-стероидов. Испытания на пищевых, лекарственных и технических агрокультурах показали, что происходит повышение урожайности на 10-50 % и улучшается качество продукта. Выращенные на стероидах растения содержат больше белка, сахаров, крахмала и витаминов, притом продукты накапливают меньше нитратов, радионуклидов и тяжёлых металлов.

Учёные выяснили, что композиции из стероидных гормонов растений эффективны при обработке овощных, зерновых, зерно-бобовых, технических, декоративных и лесных культур.

Золотую медаль выставки заслужила технология получения клеточной культуры Борца Бородатого, способного заменить транквилизаторы для борьбы с неврозами и тревожностью. Жюри наградило проекты по регуляции накопления веществ с ноотропной и адаптогенной активностью в клетках Княжика Сибирского и технологию применения селена и мелатонина для повышения продуктивности растений.

Напомним, новосибирские учёные выпустили калькулятор урожая для голодающих стран.