Умер известный новосибирский режиссёр-документалист Валерий Соломин

Классик документального кино, автор без малого двух десятков кинематографических работ, Валерий Соломин скончался на 79-м году жизни в Новосибирске, сообщил 9 июня корреспонденту Сиб.фм председатель регионального союза кинематографистов Виталий Гоннов.

9 июня в первой половине дня в больнице скончался Валерий Соломин. Режиссёр-документалист родился в 1938 году, 20 декабря ему бы исполнилось 79 лет.

«Валерий Викторович, безусловно, был одним из выдающихся режиссёров-документалистов нашего сибирского кино. Он начинал как оператор, а потом переключился целиком на режиссуру», — вспоминает Виталий Гоннов.

Валерий Соломин известен такими работами, как «У кого хлеб вкуснее» (1980), «Шофёрская баллада» (1987), «Дни будущих Будд» (1993), его последний фильм вышел в 2004 году под названием «Рыбак и танцовщица».

«У него в принципе проходных работ не было, — уверен Гоннов. — Каждую работу он делал с необыкновенной тщательностью, взвешивая каждую монтажную фразу, и добивался выдающихся художественных результатов».

Соломин — победитель VI Открытого фестиваля неигрового кино «Россия» (1995), кинофестиваля антропологических фильмов в Салехарде (1998), обладатель специального приза международного кинофестиваля «Послание к человеку» и многих других наград.

В марте 2017 года Виталий Соломин был на кинопоказе своей ленты «Дни будущих будд» в Париже, эта лента была долгое время под запретом.

Напомним, в апреле 2017 года скончался известный новосибирский художник Александр Шуриц.