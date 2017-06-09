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 9 июня, 18:52
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Упавшая в яму с кипятком женщина скончалась в больнице Алтайского края
Фото с сайта sledcom.ru

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины, которая упала в яму с кипятком на улице города Бийска, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным следствия, 30 мая в трёх метрах от проезжей части из-за прорыва теплотрассы обрушился грунт в районе улицы Мерлина города Бийска. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, которая проходила мимо.

Выбраться пострадавшей помогли прохожие, они вызвали скорую помощь. Женщину с обширными ожогами тела доставили в городскую больницу.

Пострадавшая в больнице скончалась от ожогов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

Напомним, что в мае 2017 года автомобиль провалился в яму с горячей водой в Омске.

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