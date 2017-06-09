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 9 июня, 19:19
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Ураган пришёл в Омскую область
Фото из группы «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте»

Управление МЧС по Омской области предупредило жителей о резком ухудшении погоды, сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения ведомства.

Управление МЧС по Омской области предупредило жителей о резком ухудшении погоды. По области прошли дождь с грозой, град.

В Омске после дождя под водой оказалось несколько машин, ветром сдуло профнастил, который оборвал провода электропередач на проезжей части.

«Между остановками 4-я рабочая и 11-я рабочая по улице Кирова с крыши слетело покрытие, оборвав линию электропередач троллейбусов. Внимание: будьте осторожны на дорогах!» — сообщается в группе «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».

В посёлке Амуре Омской области прошёл крупный град.

Напомним, что в мае 2017 года торнадо пронёсся над Алтайским краем. Жители Алтайского края зафиксировали опасное природное явление над селом Гришковка на камеру мобильного телефона.

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