Ураган пришёл в Омскую область

Управление МЧС по Омской области предупредило жителей о резком ухудшении погоды, сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения ведомства.

Управление МЧС по Омской области предупредило жителей о резком ухудшении погоды. По области прошли дождь с грозой, град.

В Омске после дождя под водой оказалось несколько машин, ветром сдуло профнастил, который оборвал провода электропередач на проезжей части.

«Между остановками 4-я рабочая и 11-я рабочая по улице Кирова с крыши слетело покрытие, оборвав линию электропередач троллейбусов. Внимание: будьте осторожны на дорогах!» — сообщается в группе «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».

В посёлке Амуре Омской области прошёл крупный град.

Напомним, что в мае 2017 года торнадо пронёсся над Алтайским краем. Жители Алтайского края зафиксировали опасное природное явление над селом Гришковка на камеру мобильного телефона.