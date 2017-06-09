Власти Новосибирской области установят на дорогах 33 видеокамеры

В Новосибирской области установят 33 новые видеокамеры, работы уже ведутся в Бердске, Искитиме, Кольцово и Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения пресс-службы правительства области.

В Новосибирске и Кольцово работы по установке 33 новых видеокамер начались в мае. В начале июня их начали монтировать в Бердске на улице Маяковского и в Искитиме на улице Советской (от улицы Чайкиной до Комсомольской).

«Всего в течение этого года запланировано отремонтировать порядка 100 км автодорог и ликвидировать 33 места концентрации ДТП — отремонтировать тротуары, оборудовать пешеходные переходы и провести другие виды работ», — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

Для контроля качества и сроков выполнения дорожных работ создана рабочая группа. В её состав вошли представители минтранса области, «Сибуправтодора», мэрии, ГИБДД, общественности. Участники группы проводят комиссионные выезды.

Напомним, что в марте 2014 года новосибирские разработчики создали систему предотвращения ДТП.