 

Власти Новосибирской области установят на дорогах 33 видеокамеры

 9 июня, 17:44
подходящие темы
Власти Новосибирской области установят на дорогах 33 видеокамеры
Фото с сайта cars.ru

В Новосибирской области установят 33 новые видеокамеры, работы уже ведутся в Бердске, Искитиме, Кольцово и Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения пресс-службы правительства области.

В Новосибирске и Кольцово работы по установке 33 новых видеокамер начались в мае. В начале июня их начали монтировать в Бердске на улице Маяковского и в Искитиме на улице Советской (от улицы Чайкиной до Комсомольской).

«Всего в течение этого года запланировано отремонтировать порядка 100 км автодорог и ликвидировать 33 места концентрации ДТП — отремонтировать тротуары, оборудовать пешеходные переходы и провести другие виды работ», — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

Для контроля качества и сроков выполнения дорожных работ создана рабочая группа. В её состав вошли представители минтранса области, «Сибуправтодора», мэрии, ГИБДД, общественности. Участники группы проводят комиссионные выезды.

Напомним, что в марте 2014 года новосибирские разработчики создали систему предотвращения ДТП.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

По зубцам «индийской короны»

 4 мая, 10:36 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

Режиссёр Андрей Звягинцев приехал в Новосибирск с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
присоединяйтесь!
    