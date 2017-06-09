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 9 июня, 16:11
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Житель Новосибирской области получил медаль за участие в военной операции в Сирии
Фото с сайта scienceport.ru

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу получил житель города Искитима Новосибирской области Степан Прядкин, проходивший военную службу по контракту, узнал корреспондент Сиб.фм 9 июня из сообщения администрации города.

Рядовой Степан Прядкин получил медаль «Участнику военной операции в Сирии» в здании военного комиссариата Искитима. Награду мужчине вручили глава города Сергей Завражин и военный комиссар искитимского военкомата Павел Дурандин.

Рядовой проходил военную службу по контракту. Приказом министра обороны Российской Федерации от 16 марта 2016 года Степан награждён медалью за проявленные качества при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике.

«Мы очень гордимся, что наши земляки отстаивают интересы нашей Родины за её пределами», — рассказал Сергей Завражин.

Напомним, что в мае 2017 года контрактник из Иркутской области погиб в Сирии.

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