Двое рыбаков погибли в Новосибирской области

Двое мужчин погибли на озере Малые Чаны в Новосибирской области, третий участник неудачной рыбалки спасся, узнал 10 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Карасукским межрайонным следственным отделом СКР проводит проверку по факту гибели 9 июня 57-летнего и 39-летнего мужчин во время рыбалки на озере Малые Чаны близ деревни Горностаиха Купинского района.

По данным следствия, около 17:00 трое рыбаков на моторной лодке удалились от берега на расстояние около одного километра. На воде были высокие волны, дул порывистый ветер.

Одна из продольных волн опрокинула моторную лодку, рыбаки упали в воду. Один из них сумел вплавь добраться до берега, двое утонули.

В ходе проверки следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 20 марта новосибирские спасатели вызволили замерзающих рыбаков с острова Кораблик.