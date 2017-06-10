Двое жителей Омской области пустили на шашлык пеликана, журавля и цесарку

Омские полицейские установили причастность двух местных жителей к гибели трёх редких птиц в Большереченском зоопарке и краже имущества из шашлычного павильона, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Сотрудник «Государственного Большереченского зоопарка имени В. Д. Соломатина» обратился в полицию с заявлением о гибели трёх птиц. Согласно акту вскрытия главного ветеринарного врача зоопарка, гибель животных наступила от перелома костей черепа и шейных позвонков.

На месте полицейские установили, что злоумышленники проникли в вольер зоопарка ночью и убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты навесной замок, молоток, перо птиц и иные следы, подлежащие исследованию. Назначено проведение молекулярной и трасологической экспертиз.

В результате расследования полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. В отношении них дознавателем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, по данным полиции, в ночь проникновения в зоопарк фигуранты похитили имущество из шашлычного павильона. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), здесь максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Напомним, что в 2014 году три совы-неясыти получили черепно-мозговые травмы из-за окон в Новосибирске.