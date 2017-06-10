Новосибирский суд отпустил под домашний арест гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына

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Суд Советского района Новосибирска отпустил под домашний арест гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына, которого следователи подозревают в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, узнал корреспондент 10 июня в пресс-службе компании.

Суд Советского района Новосибирска избрал в отношении генерального директора ГК «Тион» Дмитрия Трубицина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Следователи считают, Дмитрий Трубицын из корыстных побуждений организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, без которых оно не выполняет функции очистки от вирусов и бактерий.

Инновационная компания «Тион» является резидентом Новосибирского технопарка и «Сколково», она поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России.

Напомним, что новосибирские следователи задержали Дмитрия Трубицына 9 июня, днём ранее в офисах компании «Тион» прошли обыски.

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