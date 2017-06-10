 

Новосибирский суд отпустил под домашний арест гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына

 10 июня, 16:24
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Новосибирский суд отпустил под домашний арест гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына
Фото со страницы Михаила Амелькина на Facebook

Суд Советского района Новосибирска отпустил под домашний арест гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына, которого следователи подозревают в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, узнал корреспондент 10 июня в пресс-службе компании.

Суд Советского района Новосибирска избрал в отношении генерального директора ГК «Тион» Дмитрия Трубицина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Следователи считают, Дмитрий Трубицын из корыстных побуждений организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, без которых оно не выполняет функции очистки от вирусов и бактерий.

Инновационная компания «Тион» является резидентом Новосибирского технопарка и «Сколково», она поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России.

Напомним, что новосибирские следователи задержали Дмитрия Трубицына 9 июня, днём ранее в офисах компании «Тион» прошли обыски.

Новость дополняется.

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