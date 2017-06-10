 

Подросток признал вину в деле об отравлении детей наркотическими конфетами в Чите

 10 июня, 17:10
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Подросток признал вину в деле об отравлении детей наркотическими конфетами в Чите
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи СК по Забайкальскому краю подозревают подростка в незаконном приобретении и хранении наркотиков, которые были обнаружены в ходе расследования уголовного дела об отравлении детей конфетами, узнал 10 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального СК.

Следователи предъявили обвинение подростку 2000 года рождения, жителю Читы, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотиков, совершённые в крупном размере»).

По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрёл и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков. Наркотики были обнаружены следователями в ходе обыска в рамках расследования дела об отравлении детей конфетами. Наркотическое средство, изъятое у подростка, совпадает с обнаруженным на конфетных обёртках.

Следователи предъявили обвинение подростку, допросили его с участием адвоката. Обвиняемый полностью признал вину.

По данным следствия, подросток имеет посредственную характеристику, долгое время состоит на учете в полиции, на два года решением суда помещался в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, подозревается в совершении трёх краж.

Суд заключил молодого человека под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, что 6 июня пятеро детей были госпитализированы в Чите после того как поели конфет «Бешеная пчёлка».

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