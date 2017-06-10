 

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

 10 июня, 13:53
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Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске
Фото из публикации группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой, узнал корреспондент Сиб. фм из публикаций в соцсети «ВКонтакте» группы «Инцидент Новосибирск».

Подписчик группы «Инцидент Новосибирск» разместил фотографии строительного котлована, заполненного водой. Другие авторы паблика рассказали об упавших на машины деревьях.

«Сегодня ночью на улице 9-й Гвардейской дивизии, 12 от дождя и ветра черёмуха упала на стоящую машину... На улице Авиастроителей, 8 дерево упало рядом с машиной, зацепив ветками автомобиль. В результате замяло крышу и разбило „лобовик“, также машина получила маленькие царапины по кузову», — говорится в сообщении группы.

От падения деревьев пострадали автомобили у дома на улице Дуси Ковальчук, 22, также дерево упало на парковке у дома на улице Бориса Богаткова, 184. Машины получили незначительные повреждения.

Подписчики группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» разместили видео с ночным потопом на улице Фабричной в Новосибирске.

Напомним, что синоптики обещали на 10 и 11 июня дожди с грозами и порывистый ветер до 19 метров в секунду. Ко Дню России 12 июня осадки должны прекратиться.

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