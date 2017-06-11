Авиатехника поучаствует в реконструкции военных сражений под Новосибирском

Более 500 реконструкторов представят восемь исторических эпох и периодов на международном военно-историческом фестивале «Сибирский огонь», который пройдет в посёлке Большой Оёш Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июня из сообщения пресс-службы правительства области.

В реконструкции примут участие макеты танков, бронеавтомобилей и другая военная техника. По сообщению пресс-службы, отличительной особенностью фестиваля станет участие в реконструкции авиации.

Фестиваль «Сибирский огонь» пройдёт в шестой раз. Более 500 реконструкторов из Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана и Белоруссии воссоздадут военные сражения разных исторических эпох и периодов. Мероприятие пройдёт в посёлке Большой Оёш 11 июня.

Сражения периодов войн Великой Отечественной, славяно-скандинавской, высокого средневековья, Первой мировой, Отечественной войны 1812 года, также эпохи покорения Сибири и Возрождения воссоздадут на фестивале.

Напомним, что в мае 2017 года внук добился реабилитации героя Первой мировой войны в Забайкалье.