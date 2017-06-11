 

Забайкальские полицейские нашли две тонны недоставленных писем

 11 июня, 16:01
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Забайкальские полицейские нашли две тонны недоставленных писем
Фото с сайта psychologos.ru

Две тонны недоставленной почтовой корреспонденции нашли полицейские при обыске в квартире подозреваемой по уголовному делу в Чите, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июня из сообщения регионального управления МВД.

В Чите полицейские нашли две тонны недоставленных писем при обыске в квартире сестры сотрудника почтового отделения, которая подозревается в уголовном преступлении.

«Сотрудники полиции установили, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские выясняют, почему женщина хранила почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма. Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении и направили материалы в службу судебных приставов.

Напомним, что в мае 2016 года «Почта России» прокомментировала рассказ жительницы Томска о получении письма через 40 лет.

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