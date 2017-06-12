 

Число жертв ДТП в Забайкалье выросло до 12 человек

 12 июня, 15:58
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Число жертв ДТП в Забайкалье выросло до 12 человек
Фото с сайта globallookpress.com

Туристический автобус в Забайкальском крае упал с 30-метровой насыпи, число погибших возросло до 12 человек, узнал 12 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Автобус вёз в Читу паломников из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. В салоне находился 51 человек. ДТП произошло в ночь на 12 июня, ранее было известно об 11 погибших.

Утром 12 июня пресс-служба управления МЧС по Забайкальскому краю сообщала, что спасатели приняли решение о доставке на вертолётах пострадавших, которым требовалась серьёзная медицинская помощь, в Бурятию, в больницы Улан-Удэ.

«Ещё одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших», — цитирует источник пресс-службу краевого Минздрава.

Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, утром 12 июня 2017 года стало известно, что упавший автобус в Забайкальском крае унёс жизни 11 человек.

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