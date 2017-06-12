 

Два человека и квадрокоптер задержаны на митинге оппозиции в Новосибирске

 12 июня, 16:04
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Два человека и квадрокоптер задержаны на митинге оппозиции в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция задержала двух волонтёров штаба Алексея Навального с квадрокоптерами во время митинга в Новосибирске, сообщила 12 июня корреспонденту Сиб.фм сотрудница штаба Навального в Новосибирске.

Ведущий интернет-трансляции новосибирской акции протеста в прямом эфире сообщил о задержании квадрокоптера, позже в группе «Команда Навального | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о задержании двух волонтёров с квадрокоптером.

«Пока ребята в разных отделениях полиции, в одном составили протокол задержания и сейчас пытаются провести личный досмотр. К нашему человеку выехал адвокат. Пока не ясно, что им инкриминируют», — сообщила представитель штаба Алексея Навального в Новосибирске.

Напомним, что в сае 2017 года прокуратура привлекла к ответственности владельца квадрокоптера в Томске, который не получил разрешения на пролёт над Томским драматическим театром.

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