 

Новосибирский баскетболист стал самым высоким человеком России

 12 июня, 14:38
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Новосибирский баскетболист стал самым высоким человеком России
Фото с сайта knigarekordovrossii.ru

Обладатель самого высокого в России роста живёт в Новосибирске, рост спортсмена-баскетболиста составляет 2 метра 26 сантиметров, узнал 12 июня корреспондент Сиб.фм на сайте Книги рекордов России.

32-летний уроженец Новосибирска Павел Подкользин признан самым высоким человеком страны, его рост 226 сантиметров. Рекордсмен является мастером спорта России по баскетболу.

«Павел Подкользин — воспитанник новосибирского баскетбола. Его первым тренером был Уткин Виталий Фёдорович. На профессиональном уровне он дебютировал за новосибирский „Сибирьтелеком-Локомотив“», — сообщает источник.

Подкользин играет на позиции центрового, в настоящее время он выступает за баскетбольный клуб «Сахалин».

Напомним, в конце мая 2017 года новосибирская школьница стала самой длинноволосой в России за 12 лет.

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