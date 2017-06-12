Шествие и митинг под лозунгом «Коррупция ворует будущее» начались в Новосибирске

Сотни участников собрались на шествие и митинг на набережной в Новосибирске, лозунг мероприятия «Коррупция ворует будущее», передаёт корреспондент Сиб.фм 12 июня с места событий.

Сбор участников шествия и последующего митинга начался в 13:00 у станции метро «Речной вокзал». Оба мероприятия, по словам одного из организаторов Сергея Бойко, согласованы с новосибирскими властями. На Михайловской набережной собралось более тысячи человек, по оценке корреспондента Сиб.фм. Шествие стартовало, участники двинулись по набережной в сторону памятника Александру III. Здесь в 14:00 запланирован митинг оппозиции.

Полина и Екатерина, студентки архитектурной академии. «Мы здесь, потому что нам не всё равно, потому что студенты против коррупции», — сообщили девушки корреспонденту Сиб.фм.

«Мы пришли сюда, чтобы получить ответы, которые до сих пор не дал нам премьер-министр Дмитрий Анатольевич. Откуда у него дворцы и яхты и всё остальное», — рассказал участник мероприятия Михаил Владимирович.

Митинг в Новосибирске организаторы называют самым массовым, по их предварительной оценке в мероприятии приняло участие более 5 тысяч человек. По данным представителя мэрии Новосибирска митинг собрал 2,5 тысячи человек, а в шествии приняли участие 1,5 тысячи человек.

К митингующим в Новосибирске по телефону с приветствием обратился оппозиционный политик Алексей Навальный.

«Вы большие молодцы, на вас равняется страна, на вас будут равняться Москва и Санкт-Петербург», — сказал в заключение Навальный.

По словам Сергея Бойко, митинг должен пройти более чем в 180 городах России. Кроме того, акцию протеста поддержали россияне в 20 городах за границей: Будапеште, Берлине, Копенгагене, Праге, Риге, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Сеуле, Таллине, Торонто и других.

Изначально организаторы акции заявляли площадки в центральной части города. Но мэрия не нашла в центре места для проведения шествия и митинга, аргументировав это тем, что 12 июня с утра до вечера будут проходить праздничные мероприятия. В качестве альтернативы была предложена набережная реки Оби.

Кроме того, удалось согласовать митинги в Бердске и Искитиме, в последний момент митинг разрешили в городе Обь. Для них нашлись свободные площадки в центре.

Напомним, 26 марта 2017 года тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон», который прошёл на площадке возле театра «Глобус».