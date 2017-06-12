 

Шествие и митинг под лозунгом «Коррупция ворует будущее» начались в Новосибирске

 12 июня, 13:35
были упомянуты
подходящие темы
Шествие и митинг под лозунгом «Коррупция ворует будущее» начались в Новосибирске
Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Сотни участников собрались на шествие и митинг на набережной в Новосибирске, лозунг мероприятия «Коррупция ворует будущее», передаёт корреспондент Сиб.фм 12 июня с места событий.

Сбор участников шествия и последующего митинга начался в 13:00 у станции метро «Речной вокзал». Оба мероприятия, по словам одного из организаторов Сергея Бойко, согласованы с новосибирскими властями. На Михайловской набережной собралось более тысячи человек, по оценке корреспондента Сиб.фм. Шествие стартовало, участники двинулись по набережной в сторону памятника Александру III. Здесь в 14:00 запланирован митинг оппозиции.

Полина и Екатерина, студентки архитектурной академии. «Мы здесь, потому что нам не всё равно, потому что студенты против коррупции», — сообщили девушки корреспонденту Сиб.фм.

«Мы пришли сюда, чтобы получить ответы, которые до сих пор не дал нам премьер-министр Дмитрий Анатольевич. Откуда у него дворцы и яхты и всё остальное», — рассказал участник мероприятия Михаил Владимирович.

Митинг в Новосибирске организаторы называют самым массовым, по их предварительной оценке в мероприятии приняло участие более 5 тысяч человек. По данным представителя мэрии Новосибирска митинг собрал 2,5 тысячи человек, а в шествии приняли участие 1,5 тысячи человек.

К митингующим в Новосибирске по телефону с приветствием обратился оппозиционный политик Алексей Навальный.

«Вы большие молодцы, на вас равняется страна, на вас будут равняться Москва и Санкт-Петербург», — сказал в заключение Навальный.

По словам Сергея Бойко, митинг должен пройти более чем в 180 городах России. Кроме того, акцию протеста поддержали россияне в 20 городах за границей: Будапеште, Берлине, Копенгагене, Праге, Риге, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Сеуле, Таллине, Торонто и других.

Изначально организаторы акции заявляли площадки в центральной части города. Но мэрия не нашла в центре места для проведения шествия и митинга, аргументировав это тем, что 12 июня с утра до вечера будут проходить праздничные мероприятия. В качестве альтернативы была предложена набережная реки Оби.

Кроме того, удалось согласовать митинги в Бердске и Искитиме, в последний момент митинг разрешили в городе Обь. Для них нашлись свободные площадки в центре.

Напомним, 26 марта 2017 года тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон», который прошёл на площадке возле театра «Глобус».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

Режиссёр Андрей Звягинцев приехал в Новосибирск с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 31 мая, 14:31 • новость

Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области.
присоединяйтесь!
    