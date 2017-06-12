Упавший автобус в Забайкальском крае унёс жизни 11 человек

С 30-метровой высоты упал автобус с паломниками, которые возвращались из обители преподобного Варлаама в Забайкальском крае, в результате ДТП скончалось 11 человек, узнал 12 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

ДТП произошло 12 июня в 00:00 на участке федеральной трассы Иркутск-Чита вблизи населённого пункта Хохотуй. Водитель автобуса марки KIA GRANBIRD не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с насыпи и перевернулось, сообщает краевой следком.

Жертвами ДТП стали 11 человек, ещё 34 человека доставлены в центральную районную больницу в городе Петровск-Забайкальский, семь человек от госпитализации отказались.

На месте работают спасатели краевого управления МЧС. Всего в ликвидации последствий задействованы более 130 человек и 36 единиц техники.

Шестерых пострадавших, которым требуется серьёзная медицинская помощь, спасатели на вертолётах доставили в город Улан-Удэ (Республике Бурятия). Пострадавшие были отправлены в сопровождении сотрудников Центра медицины катастроф на специально оборудованных воздушных судах Ми-8.

Спасатели также открыли горячую линию для родственников пострадавших, звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3022) 35-61-61.

Собеседник информационного агентства ТАСС, глава района Андрей Кузнецов, назвал предполагаемые причины аварии.

«Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание», — предположил Кузнецов.

По факту произошедшего следственный комитет России начал доследственную проверку, следователи проверяют перевозчика на наличие признаков нарушения статьи 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в апреле 2017 года вступил в законную силу приговор красноярского суда в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли 11 человек в 2015 году.