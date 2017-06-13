Алтайские полицейские подвезли будущую маму в роддом

Два сотрудника полиции помогли женщине-водителю добраться до роддома в Алтайском крае, узнал 13 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

В Славгороде полицейские довезли до роддома женщину. Будущая мама добиралась до медучреждения за рулём в одиночестве. Автомобиль беременной по пути в роддом неожиданно сломался, женщина вышла из машины в растерянности.

В таком состоянии её увидели сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Славгородский», лейтенанты полиции Антон Лучинский и Александр Балашов. Они подъехали к женщине и предложили помощь.

«Инспекторы поняли — времени терять нельзя. Сотрудники полиции доставили беременную в медицинское учреждение, где в этот же день она стала мамой, а сломавшуюся машину отбуксировали служебным автомобилем до места ремонта», — сообщает ведомство.

Молодая мама поблагодарила своих спасителей, позвонив по «телефону доверия».

Напомним, в 2014 году новосибирский полицейский помог рожающей женщине добраться до роддома, минуя пробки.