 

Красноярский архитектор доказала превосходство микрорайонов над кварталами в США

 13 июня, 15:08
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Красноярский архитектор доказала превосходство микрорайонов над кварталами в США
фото пресс-службы «чистой слободы» из архива Сиб.фм

Пятилетнее сравнительное исследование развития постсоветских микрорайонов Красноярска, немецкого Дрездена и нейбохудов американских Сиэтла и Портленда было опубликовано в научном журнале AIP Conference Proceedings, узнал 13 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Красноярский архитектор доказала преимущество микрорайонов перед квартальной застройкой в современных мегаполисах. Доцент кафедры Института архитектуры и дизайна СФУ Ирина Федченко опубликовала пятилетнее исследование из области урбанистики.

«Микрорайон остаётся главной планировочной единицей современного мегаполиса, есть и будет. Новый тренд — квартальная застройка, которая означает дробление. Но микрорайон более жизнеспособен и удобен для горожан, что подтверждает моё исследование», — уверена Ирина Федченко.

Микрорайон даёт возможность строительства домов разных типов и высоты, включая частные одноэтажные дома. В микрорайоне легче наладить безопасное дорожное движение, создать торговые улицы и обеспечить соцкультбыт — библиотеки, дома культуры, больницы и поликлиники, школы и детские сады, утверждает урбанист.

«При этом дворы в микрорайонах должны быть открытыми как общественные пространства», — подчеркнула архитектор Ирина Федченко.

Города будущего требуют формирования экосоциальной модели развития сообща с жителями, как было при формировании нейбохудов в США. Российские архитекторы могут поучиться у американских специалистов созданию безбарьерной среды, использованию «умных» технологий и сохранению живой природы и микроклимата. Зарубежные коллеги должны обратить внимание на опыт строительства микрорайонов в Сибири с шаговой доступностью медучреждений, районных объектов для пенсионеров, детей, подростков и взрослых.

Архитектор проанализировала опыт ГДР по развитию постсоветских микрорайонов Горбитца и Пролиса в Дрездене.

«В Москве принято решение о сносе хрущёвок, но в Германии заново конструируют их „начинку“. Многоподъездные дома превращают в виллы с одним парадным входом. Первые этажи становятся декоративными садами и палисадниками, на верхних этажах пристраиваются мансарды и так далее», — рассказала автор исследования Ирина Федченко.

Автор научных работ назвала главные проблемы 20 основных микрорайонов Красноярска, в том числе «Солнечного» и «Зелёной Рощи»: разная доступность, низкая мобильность, однотипность, слабое взаимодействие населения, непубличное планирование и медленное внедрение современных технологий. Красноярск строится по принципу «лоскутного одеяла», и ему не хватает «зелёного каркаса».

Напомним, что больше половины молодёжи готовы бросить заводы ради красоты природы, выяснили учёные Томска. Большинство опрошенных признались, что нормально себя чувствуют, но опасаются за здоровье и мечтают переехать из моногородов Сибири.

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