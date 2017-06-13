Кузбасские вафли и сушки будут продаваться в Южной Корее

Кузбасская компания «Сибирские продукты» подписала соглашение, которое поможет продвигать на корейский рынок продукцию кузбасских производителей, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения пресс-службы правительства региона.

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Жидкова, гендиректор ООО «Сибирские продукты» Михаил Казачков и вице-губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Дже Юл провели деловую встречу в посёлке Ая Республики Алтай и подписали соглашение, по которому «Сибирские продукты» будут входить в состав европейского бизнес-центра Кёнгидо.

«Сибирские продукты» разработали электронную торговую площадку «Сибирь», позволяющую реализовывать продукцию в странах Азии. Пять кузбасских товаров уже аккредитованы и скоро будут продаваться. Первая кондитерская и хлебобулочная продукция из Кузбасса появится в Южной Корее в июле.

Также компания изучила рынок Восточно-Азиатского региона и выяснила, что Вьетнам, например, готов закупать российскую сгущёнку, растительное масло, а Корея проявляет большой интерес к сушкам, вафлям, пыльце, пантам и дикоросам.

«Часть товаров будут представлена под брендом производителей, а остальные будут упакованы в Корее и обретут новые фирменные названия, тем более, что многие привычные сибирякам названия сдобы непривычны для жителей Азии», — говорится в сообщении пресс-службы Кемеровской области.

Проект по созданию совместного производства, фасовке и реализации кондитерских изделий кузбасских предприятий под единым брендом Sibiria находится на территории Кёнгидо. В сообщении отмечается, что южнокорейская сторона заинтересовалась возможностью региона заготавливать и перерабатывать папоротник-орляк и черемшу.

Напомним, что в июле 2015 года «Евразийский экспресс дружбы» прибыл в Новосибирск из Южной Кореи.