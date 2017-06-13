Маленькие скалолазы соревновались на «взрослых» алтайских скалах

Третий по счёту Siberian Climbing Festival собрал на алтайских скалах спортсменов Сибири, впервые на скалах в урочище Че-Чкыш в лазании соревновались дети, сообщает 13 июня корреспондент Сиб.фм, поучаствовавший в скалолазном фестивале.

С 10 по 12 июня в урочище Че-Чкыш Республики Алтай прошли соревнования по скалолазанию Siberian Climbing Festival. В них приняли участие около 40 спортсменов и любителей из Новосибирска, Барнаула, Бийска и Томска. Средний возраст участников фестиваля — от 20 до 30 лет.

Впервые на алтайских скалах в рамках фестиваля провели детский зачёт среди 15 детей из бийского центра скалолазания «Грани».

Кристина Букшина из Бийска

«Я занимаюсь скалолазанием второй год, — поделилась 12-летняя участница фестиваля Кристина Букшина. — На скалах я уже была раньше — ездила в Саввушки, в Усть-Сему и в Майму, но в Че-Чкыше я впервые. Лазание по скалам отличается от скалодрома: на скалодроме можно трассу „прочитать“ — понять, какие придётся делать движения, какие зацепы брать. А на скалах, даже если ты снизу „читаешь“ трассу, то когда лезешь — всё равно другой расклад получается».

Погода в дни фестиваля была весьма переменчивой. Жара резко сменялась ливневым дождём, затем снова выглядывало солнце. Скалолазы дожидались, когда подсохнут скалы, и возвращались к незаконченным проектам.

«Мы привезли 15 ребятишек, половина из них занимается два года, а половина — впервые пощупали скалы, — рассказала тренер центра скалолазания „Грани“ Екатерина Коростелёва. — Но мы ехали не соревноваться, на самом деле. Большая часть наших детей приехали для себя. Фестивальный формат как раз подразумевает свободное спокойное лазание. Благодаря фестивалю мы и дети смогли увидеть результаты и итоги упорных тренировок: кому и над чем надо работать».

Артём Родионов из Бийска

Победителей вычисляли по балльной системе. Каждая трасса стоила тысячу баллов — они делились на количество участников, которые пролезли её «чисто», то есть без срывов. Лазили скалолазы с нижней и верхней страховкой. Нижняя страховка — более профессиональное и рискованное лазание: скалолаз вщёлкивает верёвку при помощи карабинов к вбитым в скалу по всей трассе специальным крюкам-шлямбурам и при срыве рискует пролететь до нескольких метров свободного падения. При верхней страховке, когда верёвка крепится к верхней части трассы, скалолаз просто повисает. При пролазе с верхней страховкой сумма баллов делилась ещё на 50 %.

«По безопасности этот район, пожалуй, лучший в Сибири, потому что трассы для лазания на нём начинали пробивать, когда уже был наработан опыт по пробивке, — отметил организатор фестиваля, руководитель новосибирского скалолазного клуба „Врахос“ Тихон Мариноха. — Пробивка трасс — это подготовка маршрутов для безопасного лазания: забиваются специальные крюки-точки страховки и чистится рельеф, чтобы камни не вываливались из скалы на лезущих».

На Алтае проводятся два скалолазных фестиваля: Siberian Climbing Festival и фестиваль памяти новосибирского альпиниста Виталия Горелика, который устраивает мастер спорта по альпинизму Василий Терёхин из Красноярска.

«Че-Чкыш — это большой скальный массив, который имеет перспективу для спортивного развития, — отметил Тихон Мариноха. — Мы работаем над тем, чтобы безопасных спортивных трасс здесь становилось больше. Кроме того, это красивое место. Здесь есть водопад, куда ходят толпы туристов. А в 2012 году местной достопримечательностью для туристов стали скалолазы. Алтайские гиды ведут в это место людей, заманивая тем, что можно посмотреть, как скалолазы лазают. Некоторые спортсмены жалуются, что чувствуют себя животными в зоопарке. Но лазить туристы не мешают».

Светлана Антимонова из Новосибирска

Среди женщин победила Мария Пляскина из Барнаула, второе место заняла Светлана Антимонова из Новосибирска, третьей стала Александра Пляскина из Барнаула. Среди мужчин в лидеры выбился Артём Родионов из Бийска, на втором месте — Антон Лончаков, и Дмитрий Митченко — на третьем, оба из Новосибирска.

Между детьми центра «Грани» развилась здоровая конкуренция. В старшей группе (12-13 лет) среди мальчиков первое место завоевал Антон Боков, второе досталось Даниилу Колтунову, третьим стал Константин Волокитин. Среди младших мальчиков (11 лет и младше) победил Иван Кононович, второе место выиграл Роман Ханмагомедов, третье завоевал Алексей Мочалов из Новосибирска. Самой сильной среди девочек (13 лет и младше) стала Софья Митина, второе место заняла Ксения Гайдым, бронзу выиграла Арина Чиркова.

Напомним, с 8 по 9 апреля маленькие скалолазы со всей Сибири приняли участие в Открытых детско-юношеских соревнованиях по скалолазанию, которые состоялись в Новосибирске.