 

Мэр Новосибирска возглавил рейтинг упоминаний в СМИ

 13 июня, 16:09
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Мэр Новосибирска возглавил рейтинг упоминаний в СМИ
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Анатолий Локоть признан самым упоминаемым в СМИ первым лицом за май 2017 года, в рейтинг вошли главы администраций и градоначальники крупных городов Сибирского федерального округа, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени «Медиалогия».

Компания «Медиалогия» опубликовала майский рейтинг упоминаний первых лиц сибирских столиц. Анатолий Локоть лидирует в майском рейтинге с заметным отрывом от прочих первых лиц. Медиаиндекс главы Новосибирска составил 13 449,7.

На втором месте майского рейтинга — мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, его медиаиндекс имеет значение 5 419,1. Немного отстаёт глава Омска Вячеслав Двораковский с индексом 5 305,1.

«Медиалогия» составляет подобные рейтинги каждый месяц. Мэр Новосибирска с заметным отрывом лидирует с января 2017 года. В 2016 году Анатолий Локоть также был признан самым упоминаемым СМИ лицом.

«Я думаю, что это лишний раз говорит о том, что мэр Новосибирска придерживается курса на открытость перед СМИ, всегда доступен для журналистов по всем каналам связи. Мы не обращаем внимания на подобные рейтинги, но раз самый упоминаемый, наверное, это неплохо», — прокомментировал этот факт пресс-секретарь мэра Артём Роговский.

Напомним, в мае Новосибирск занял четвёртое место в рейтинге комфортных городов омского блогера.

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