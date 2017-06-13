Метромост и зоопарк представят Новосибирск в новой программе Первого канала

Российский телехолдинг «Красный квадрат» по заказу Первого канала начал производство новой программы о российских городах, в Новосибирске объектами съёмки стали зоопарк имени Р. А. Шило и метромост, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения пресс-службы метрополитена.

Российский телевизионный холдинг «Красный квадрат» запускает новый проект. По заказу Первого канала он начал съёмки программы, её цель — популяризация российских городов. Программа создана для поддержки конкурса «Лучший гид России», который проводит Российское географическое общество.

«Хронометраж передачи — 26 минут, гид обязательно представляет город, о котором рассказывается в передаче. Для съёмок телепередачи о Новосибирске „Красный квадрат“ выбрал два городских объекта, которые известны и за пределами России. Речь идёт о Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило и о новосибирском метромосте — самом длинном крытом метромосте в мире», — говорится в сообщении.

Съёмочная группа проводила подготовку сюжета о метромосте 9 июня. Российские телезрители смогут полюбоваться не только панорамными съёмками метромоста и кадрами, снятыми с помощью дрона, но и увидеть метромост из кабины машиниста. Сотрудники Новосибирского метрополитена оказали «Красному квадрату» всю возможную помощь.

Напомним, что 6 июня блогер Варламов пытался отсудить у Первого канала 540 тысяч рублей за использование его фотографий омских дорог.