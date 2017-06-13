Новосибирские активисты потребовали прекратить уголовное дело против гендиректора «Тиона»

Общественники новосибирского Академгородка создали петицию на сайте Change.org — они требуют прекратить уголовное дело в отношении основателя и руководителя компании «Тион» Дмитрия Трубицына, которого подозревают в сбыте незарегистрированных медицинских изделий, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из текста петиции на сайте Change.org.

На сайте Change.org общественники новосибирского Академгородка создали петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении основателя и руководителя компании «Тион» Дмитрия Трубицына. Его подозревают в совершении преступления по статье 238.1 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Мы считаем, что происходящее сегодня с „Тионом“ и Дмитрием Трубицыным ─ это продолжение конкурентной борьбы с использованием силовых методов. Это возмутительная практика, которой нужно положить конец! — говорится в тексте петиции. — Оборудование „Тион“ используется в сотнях медицинских учреждений и предприятий, тысячах квартир и офисов по всей России. Оно помогает проводить безопасные операции, снижает риск инфицирования в помещении, улучшает самочувствие аллергиков, продлевает жизнь многих людей. Эффективность этого оборудования доказана десятками независимых экспертиз».

Авторы связывают уголовное дело с давлением на успешную российскую технологическую компанию. На момент публикации материала петицию подписали более 300 человек. Она адресована президенту России Владимиру Путину.

«Просим Вас взять под личный контроль рассмотрение дела в отношении Дмитрия Трубицына и компании „Тион“ и разработать комплекс мер по предотвращению такой постыдной практики, как силовое давление на законопослушный бизнес», — говорится в тексте петиции.

Напомним, что в июне 2017 года в Новосибирске следователи задержали Дмитрия Трубицына, на следующий день суд отпустил его под домашний арест.