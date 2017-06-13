 

Новосибирские торговцы пожаловались на высокие налоги и конкуренцию

 13 июня, 17:03
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Новосибирские торговцы пожаловались на высокие налоги и конкуренцию
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Новосибирскстата провели опрос среди предпринимателей, занимающихся розничной торговлей — они назвали основными негативными факторами для бизнеса высокую конкуренцию, низкий платёжеспособный спрос населения и высокие налоги, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения пресс-службы ведомства.

Сотрудники ведомства во II квартале 2017 года опросили 55 руководителей предприятий розничной торговли — они назвали ряд негативных факторов, влияющих на их бизнес.

На первом месте — высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли 63,6 % опрошенных (во II квартале 2016 года — 58,3 %), на втором недостаточный платёжеспособный спрос — 60 % (55 %); на третьем высокий уровень налогов — 47,3 % (50 %). На последней, седьмой строчке рейтинга — высокий процент коммерческого кредита — 21,8 %, год назад он занимал долю в 30 %.

По оценке руководителей, средний уровень торговой наценки во II квартале 2017 года составил 33,5 %. При этом большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли.

Среди опрошенных респондентов более 60 % полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16 %, но и не выше 50 %.

Подавляющее большинство опрошенных руководителей организаций — 75,4 % — оценили текущую экономическую ситуацию как удовлетворительную, 12,7 % — как неблагоприятную, это более оптимистичное мнение, чем во II квартале 2016 года, когда результаты были 65 % и 20 % соответственно. Бизнесмены позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле в 2017 году, всего 10,9 % опрошенных спрогнозировали ухудшения в III квартале 2017 года.

Напомним, что в феврале 2015 года данные Новосибирскстата и Городецкого о долгах по зарплате разошлись на 40 млн рублей.

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