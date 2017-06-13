 

Новосибирский кинозал поможет людям с нарушениями слуха услышать фильм

 13 июня, 17:33
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Новосибирский кинозал поможет людям с нарушениями слуха услышать фильм
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский кинозал «Синема» покажет кино для людей с нарушениями слуха, используя беспроводные наушники на основе технологии костной проводимости звука, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения пресс-службы кинотеатра.

Бесплатный тестовый показ пройдёт 18 июня в 14:00 в кинозале «Синема» Это будет первый в Новосибирске массовый просмотр звукового фильма для людей с нарушениями слуха. В тестировании примут участие не слышащие и слабослышащие люди разных возрастов.

Беспроводные наушники Aftershokz помогут зрителям услышать звук. Они подходят для людей практически с любыми слуховыми особенностями. Минуя внешнее ухо, звук через вибрацию височной кости поступает прямо во внутреннее, не задействуя барабанную перепонку.

В сообщении отмечается, что технология безопасна при рациональном использовании и широко применяется в различных сферах деятельности как слабослышащими, так и людьми без дефектов слуха: в медицине, в военных действиях, в дайвинге, при занятии спортом, на прогулке и в общественном транспорте.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирская компания получила серебро Нью-Йоркского кинофестиваля за фильм о слабослышащих детях.

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