Полицейский за деньги сообщал о новых покойниках в ритуальные агентства Новосибирска

Полицейский в Новосибирске сообщал похоронным агентствам города о новых покойниках за деньги, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным следствия, в марте 2016 года 41-летний начальник смены дежурной части управления МВД по Новосибирску получал деньги от ритуальных агентств за предоставление служебной информации о смерти жителей города. Размер взяток варьировался от 5 до 24 тысяч рублей.

Мужчину подозревают в совершении восьми эпизодов преступления части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия») и четырёх эпизодов преступления по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Подозреваемого заключили под стражу. Максимальное наказание по этим статьям — от трёх до восьми лет лишения свободы.

Сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков рассказал корреспонденту Сиб.фм, что выявили злоумышленника сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства.

«После первого факта была назначена служебная проверка, по её результатам сотрудник был уволен из полиции по отрицательным мотивам», — сообщил Бирюков.

Напомним, что в феврале 2017 года силовики нашли в Иркутске подпольное казино под вывеской ритуального салона.