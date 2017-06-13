 

Прокуратура выявила причины пожара в томской колонии

 13 июня, 17:38
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Прокуратура выявила причины пожара в томской колонии
Фото с сайта globallookpress.com

Причиной пожара в томской исправительной колонии стали неопытность истопника и слишком близкое расположение печной трубы к деревянным стропилам крыши бани, узнал 13 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы томской прокуратуры.

Прокуратура окончила проверку по факту пожара, который бушевал 29 мая в ИК-4 УФСИН России по Томской области. На тушение пожара понадобилось почти два часа, возгорание было зафиксировано в 12:15, а ликвидирован огонь был в 14:00. Заключённые принимали участие в тушении пожара вместе с огнеборцами.

Установлено, что причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности. В частности, печная труба была слишком близко расположена к деревянным стропилам крыши банно-прачечного комплекса. Кроме того, заключённый, исполняющий работу истопника, не был обучен и не имел соответствующего квалификационного удостоверения.

Прокуратура потребовала от начальника Управления ФСИН России по Томской области устранить допущенные нарушения, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

«Помимо этого виновные в нарушении правил пожарной безопасности привлечены территориальным органом Госпожнадзора к административной ответственности в виде штрафов», — сообщает ведомство.

Напомним, в конце мая заключённые помогали тушить пожар в томской колонии.

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