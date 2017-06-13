 

Сбор денег на памятник учёному с лисой начался в Новосибирске

 13 июня, 18:30
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Сбор денег на памятник учёному с лисой начался в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Авторы проекта памятника Дмитрию Беляеву, основателю Института цитологии и генетики СО РАН и создателю породы одомашненных лисиц-чернобурок объявили о начале сбора средств на монумент, узнал 13 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте учреждения.

Авторы проекта памятника учёному с домашней лисой объявили о начале сбора средств на его реализацию.

«Стартовал проект по сбору средств на создание и открытие мемориальной скульптурной композиции, посвящённой 100-летию со дня рождения выдающегося учёного, генетика-эволюциониста Дмитрия Беляева и его эксперименту по доместикации дикой лисицы», — сообщает пресс-служба института.

Памятник появится в новосибирском Академгородке 7 августа 2017 года, в первый день проведения Международной конференции «Беляевские чтения», посвящённой 100-летию академика Беляева. Автором идеи выступил художник Андрей Харкевич, известный скульптурой «Лабораторная мышь, вяжущая цепь ДНК».

Благотворителям, пожертвовавшим от 5 тысяч рублей, организаторы обещают различные подарки — фотосъёмку с лисой, экскурсию на ферму домашних лис и публикацию интервью с жертвователем на сайте.

Сумма, заявленная к сбору, составляет 4,8 млн рублей.

Напомним, в феврале стало известно, что памятник создателю породы домашних лисиц появится в новосибирском Академгородке.

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