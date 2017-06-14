 

Алтайские охотники напали на след снежного барса для WWF

 14 июня, 14:56
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Алтайские охотники напали на след снежного барса для WWF
Ирбис в Новосибирском зоопарке. Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Охотники из отдалённых деревень Республики Алтай нашли новые места обитания снежного барса, помогая Всемирному фонду дикой природы (WWF) в сохранении и изучении ирбиса, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения WWF 14 июня.

По информации WWF, с начала 2017 года охотники предоставили экспертам более 100 кадров снежного барса. Жители отдалённых деревень Алтая, участники программы, делятся знаниями повадок ирбиса, указывают тропы и места, которые неизвестны специалистам. Программу по привлечению местных охотников к полевой работе по сохранению снежного барса в Горном Алтае WWF реализует на протяжении двух лет при поддержке компании Pernod Ricard Rouss.

«Нам было важно прежде всего снизить количество петель в местах обитания ирбиса, — отметил алтайский специалист по сохранению ирбиса, эксперт WWF, сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын. — Кардинально усилить охрану — это только один шаг, только кнутом обойтись невозможно. Решили попробовать метод своеобразного „пряника“ и предложили местным охотникам альтернативу: они не ставят петли, работают с нами, а в конце года получают вознаграждение, эквивалентное стоимости от продажи шкуры снежного барса».

Двое жителей сёл Джазатор и Аргут обучились работе по поиску следов жизнедеятельности хищника и управлению автоматическими камерами. Эти поселения находятся в непосредственной близости от очагов обитания одной из основных группировок ирбиса на Алтае. Стоит отметить, что именно жители этих сёл нередко ставят петли и занимаются нелегальной охотой.

«WWF надеется, что рано или поздно нам удастся переломить сознание жителей отдалённых сёл и воспитать положительное отношение к ирбису, — сказал старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. — Сначала вовлекая в процесс изучения, охрану, а потом и нацеливая на работу со своими же односельчанами. Без особого отношения к ирбису местных жителей сложно будет коренным образом изменить ситуацию с численностью зверя».

По словам заместителя директора Сайлюгемского национального парка Дениса Маликова, с помощью местных жителей удаётся наладить изучение ирбиса вне границ охраняемых природных территорий, где у инспекторов нет полномочий и ресурсов.

В 2017 году на основе данных первого масштабного учёта снежного барса в России эксперты WWF пришли к выводу, что постепенно восстанавливается группировка ирбиса, обитающая в долине реки Аргут. Это является одной из главных целей работы с местным населением.

Напомним, в декабре 2016 года Всемирный фонд дикой природы пригласил жителей Бурятии и Иркутска стать добровольцами по охране снежного барса, обитающего в горах Восточного Саяна.

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