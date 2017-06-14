 

Чёрный рынок туруслуг создал конкуренцию легальным операторам на Алтае

 14 июня, 13:59
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Чёрный рынок туруслуг создал конкуренцию легальным операторам на Алтае
Фото с сайта globallookpress.com

Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ) нашла в крае не менее 40 нелегальных организаторов отдыха, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из публикации туристического издания RATA-news.

Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ) нашла в Алтайском крае не менее 40 «нелегалов» — группы в соцсетях, турклубы, индивидуальных «организаторов туров», которые фактически занимаются тем же, что и туроператоры, но не оформляют свои организации, не входят в реестр, не платят налоги. АРАТ готовит обращение в местное УФАС, а Ассоциация туристских организаций Республики Алтай уже работает с местным управлением ФАС и даже добилась некоторых результатов.

Директор алтайской компании «Плот» Александр Смирнов, один из членов правления АРАТ, считает, что нелегалы в регионе составляют серьёзную конкуренцию бизнесу, работающему в правовом поле. «Потребители активных туров, на которых мы специализируемся, почти полностью перекочевали к этим частникам», — говорит он.

Смирнов рассказал, что знает «нелегала», который имеет несколько собственных автобусов, берёт блоки мест в Шерегеше и возит туда туристов зимой каждую неделю, а деньги люди перечисляют ему на карту. Масштаб его бизнеса, по мнению Смирнова, превышает объёмы на этом направлении всех барнаульских операторов вместе взятых, а поскольку налоги он не платит, может держать цены ниже, чем у легальных компаний.

Нелегальные туроператоры работают и на выездном рынке. Генеральный директор турагентства «Дюла» Вадим Тюрин рассказал, что к нему обратились руководители детского музыкального ансамбля с просьбой подобрать тур в Турцию. Обязательными условиями были «пять звёзд», «всё включено» и прямой перелёт. После того как тур был рассчитан, заказчики исчезли.

«А через какое-то время до нас дошла информация, что инициативу перехватил активный родитель, который захотел обойтись без „ненужных посредников“ и организовал поездку сам. Но за те же деньги дети полетели „кривым“ рейсом с многочасовой стыковкой, с размещением в „трёшке“. И в итоге меняли гостиницу уже на месте — за дополнительную плату, разумеется», — заключил Тюрин.

Операторы говорят, что всё чаще их конкурентами становятся журналисты, блогеры, авторы путеводителей, которых они бесплатно принимали в информационных турах. Новоиспечённые организаторы, побывав в рекламной поездке, решают, что отлично изучили направление и могут сами его эксплуатировать.

«Операторы-любители контролируют приличный поток клиентов. Последние три-четыре года мы видим, что объёмы у них порой мощнее, чем у легальных компаний, большой ассортимент туров и серьёзные клиентские базы. Но оформлением юрлица, заботой о регистрации в реестре и постановкой на налоговый учёт они себя не нагружают, все расчёты — на собственные банковские карты либо наличными. Анализ цен, который мы провели в феврале-марте, показал, что у операторов при заложенной рентабельности в 15 % цена туров чуть ли не в два раза выше, чем у „нелегалов“. И это на фоне полного бездействия органов контроля и надзора», — рассказал руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий.

Зяблицкий рассказал, что они выявили около 50 таких «частников-туроператоров», передали результаты мониторинга в региональное управлением ФАС, договорившись предварительно, что там «поработают со списком». На первый раз людей не штрафовали, а только предупреждали. После этого, по словам г-на Зяблицкого, многие решили встать на легальный путь.

Незаконная предпринимательская деятельность может повлечь за собой как административную ответственность по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, так и уголовную по статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), максимальное наказание лишение свободы на пять лет.

Напомним, что создаваемый под Новосибирском семейный парк может принять до 30 тысяч китайских туристов в год.

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