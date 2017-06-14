 

Губернатор Новосибирской области запретил чиновникам покупать дорогие авто

 14 июня, 11:31
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Губернатор Новосибирской области запретил чиновникам покупать дорогие авто
Фото с сайта globallookpress.com

Владимир Городецкий подписал поправки к постановлению о госзакупках — теперь новосибирские чиновники не смогут покупать на бюджетные средства автомобили дороже 1 млн рублей, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Общероссийского народного фронта.

Служащие органов исполнительной власти не смогут приобрести дорогой служебный автомобиль.

6 июня губернатор Новосибирской области подписал поправки к постановлению № 488-п от 30 декабря 2015 года, регламентирующему общие требования к закупаемым товарам для нужд органов исполнительной власти. Из них следует, что на покупку авто мощностью до 120 лошадиных сил бюджет не может потратить более 1 млн рублей.

Новосибирские общественники уверены, что были услышаны их неоднократные предложения по этому вопросу. Только в 2016 году активисты обратили внимание губернатора на закупку нескольких необоснованно дорогих автомобилей.

Так, для нужд бюджетного учреждения, подведомственного областному департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий, был приобретён автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей. А администрация Купинского района приобрела транспортное средство за 1,98 млн рублей.

Кроме того, новые поправки ограничивают затраты на аренду транспортных средств для чиновников. Раньше эти затраты ничем не регламентировались.

Напомним, новосибирские активисты ОНФ в мае 2017 года нашли поддельную сгущёнку в школьной столовой.

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