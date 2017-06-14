«МегаФон» представил в Новосибирске выгодные тарифы для пользователей смартфонов

Компания «МегаФон» презентовала в Новосибирске новую линейку тарифов «Включайся!», которая поможет сэкономить время и деньги активным пользователям мобильного интернета, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам презентации 13 июня.

Сотовый оператор «МегаФон» презентовал новую тарифную линейку «Включайся!», благодаря которой общаться в социальных сетях, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, смотреть видео и разговаривать без ограничений станет удобнее и выгоднее.

«Сегодня основным драйвером роста мобильной отрасли является передача данных, мобильный интернет, — отметил директор Сибирского филиала компании „МегаФон“ Андрей Шишковский. — С мобильным интернетом удобно — это, безусловно, новые возможности и экономия времени. Сейчас всё больше и больше людей покупают себе смартфоны.

Каждый третий житель Земли является пользователем социальных сетей. По последним подсчётам, на одного человека приходится полтора устройства, подключённых к сети.

При этом каждый третий — пользователь социальных сетей. В соцсети общение уходит всё больше. Кроме того, многие уже отказались от телевизора и смотрят видео через интернет. В своей работе мы учитываем все эти тенденции и тренды».

Директор Сибирского филиала компании «МегаФон» Андрей Шишковский

В новой линейке «Включайся!» абоненты могут подобрать тариф с учётом собственных предпочтений. К примеру, тот, кто любит слушать музыку онлайн, подключившись к тарифу «Включайся! Слушай», получит безлимитный трафик на приложения для прослушивания треков: Яндекс.Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq.

Тариф «Включайся! Смотри» создан специально для абонентов, которые предпочитают смотреть видео со смартфона. В этом тарифе даётся 20 Гб на сайты YouTube, Rutube и Vimeo. Стоит отметить, что при этом остальной пакет интернета, 15 Гб, он будет расходовать на другие приложения и сайты.

Подробнее ознакомиться с тарифными предложениями новой линейки «Включайся!» для новосибирских абонентов можно на сайте компании «МегаФон».

Продажа тарифов «Включайся!» стартовала в салонах связи «МегаФон» 29 мая. Эти тарифы можно купить в розницу и через интернет. По словам Андрея Шишковского, в Новосибирске к новым тарифам подключаются более 500 абонентов в день.

«Линейка тарифных планов „Включайся!“ не имеет аналогов, — подчеркнул Андрей Шишковский. — Она построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей. Теперь каждый абонент „МегаФона“ может „включиться“ в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента. Поэтому тариф „Включайся!“ не содержит, как прежде, избыточных услуг».

Напомним, в мае 2015 года компания «МегаФон» провела анализ активности устройств, зарегистрированных в Новосибирске: самым популярным смартфоном оказался iPhone 4.