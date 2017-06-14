 

Министр образования Новосибирской области назвал число стобалльников на ЕГЭ

 14 июня, 16:26
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Министр образования Новосибирской области назвал число стобалльников на ЕГЭ
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, что по предварительным итогам ЕГЭ 100 баллов набрали 17 выпускников, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции в студии ВГТРК 14 июня.

Знание предметов на 100 баллов подтвердили результатами ЕГЭ 17 учащихся в Новосибирской области, рассказал министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

На данный момент известны предварительные результаты ЕГЭ по четырём предметам: географии, информатике и ИКТ, а также базовому и профильному уровням математики.

Известно, что 10 человек сдали на 100 баллов экзамен по информатике и семь человек с тем же результатом сдали математику профильного уровня.

«Надо сказать, что по информатике в этом году мы получили серьёзный результат, в прошлом году было три стобалльника», — отметил министр Сергей Нелюбов.

Предварительные итоги экзаменов 2017 года показали, что выпускники 2017 года подготовились к ЕГЭ не хуже своих предшественников.

«Результаты этого года и прошлого практически сопоставимы, то есть каких-то явных всплесков по сравнению с прошлым годом мы не имеем, — отметил Нелюбов. — К примеру, нынешние результаты по математике, как базового, так и профильного уровней, практически идентичны 2016 году».

Напомним, в мае стало известно, что новосибирские педагоги получат 105 млн рублей за подготовку ЕГЭ.

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