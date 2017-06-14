 

Новосибирские физики создали «железо» для управления Супер-чарм-тау фабрикой

 14 июня, 19:03
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Новосибирские физики создали «железо» для управления Супер-чарм-тау фабрикой
Фото Юлии Поздняковой для сайта sbras.info

Специалисты новосибирского института ядерной физики СО РАН поставят системы управления для американского суперколлайдера, который будет способен разгонять частицы быстрее всех в мире, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Новосибирские физики создали систему управления ускорительным комплексом для Супер чарм-тау фабрики на основе магистрально-модульной системы VME64x. Новейшая электроника будет представлена на стенде ИЯФ имени Будкера СО РАН в рамках форума «Технопром-2017» в Новосибирске.

Основа магистрально-модульных систем коллайдера состоит из модуля и каркаса для установки модулей. Такой вариант позволяет собрать «начинку» для управления коллайдером из «кирпичиков» под определённую функцию, а также совмещать оборудование различных компаний в общей структуре. Гибкость и мобильность системы позволяет уже сейчас проектировать компьютеры, управляющие ускорителями частиц и других футуристичных устройств будущего, в том числе элементов бортовых компьютеров космических кораблей.

Стандарт VME-64x используется для создания средств управления для существующих ускорителей NSLS II в США, KEKB в Японии, DESY в Германии.

«При том, что стоимость подобных модулей на мировом рынке составляет 3-20 тысяч долларов США, когда себестоимость аналогов нашего производства значительно меньше», — рассказал заведующий радиоэлектронной лабораторией ИЯФ СО РАН Александр Батраков.

Супер чарм-тау фабрика — международный проект ускорителя частиц, чья расчётная производительность превосходит показатели современных коллайдеров более чем в сто раз. По данным новосибирских физиков, строительство и выход на проектную мощность запланирован через шесть-семь лет.

Институт ядерной физики уже вложил в проект более 40 млн долларов своих внебюджетных средств и представит правительству РФ дорожную карту с обновлёнными ценами. Когда коллайдер будет запущен, мы сможем видеть очень маленькие и очень редкие эффекты и найти новые явления за пределами Стандартной Модели Вселенной", — уверен замдиректора ИЯФ СО РАН, член-корреспондент РАН Юрий Тихонов.

Напомним, новосибирские физики опровергнут треугольность идеального треугольника KEK с помощью 40-тонного электромагнитного калориметра на японском ускорителе частиц.

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