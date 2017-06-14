 

Новосибирский суд дал реальный срок за убийство котёнка

 14 июня, 19:30
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Новосибирский суд дал реальный срок за убийство котёнка
Фото с сайта globallookpress.com

Суд приговорил жителя города Оби, убившего бездомного котёнка на глазах у детей, к двум годам лишения свободы, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

14 июня Обской городской суд вынес обвинительный приговор Алексею Егорову по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») за убийство котёнка на глазах у несовершеннолетних.

Судом установлено, что ноябрьским вечером 2016 года ранее судимый Егоров в состоянии опьянения убил кухонным ножом трёхмесячного котёнка, которого сам принёс с улицы. Мертвого котёнка он показал детям, которые в тот вечер находились в квартире. В полицию обратилась мать Алексея, ставшая свидетельницей преступления.

Кроме того, ему инкриминируют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража в группе лиц с причинением значительного ущерба потерпевшему»).

По совокупности преступлений суд приговорил Алексея Егорова к двум годам лишения свободы. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

Напомним, в конце мая новосибирские правозащитники назвали приговор за убийство собаки слишком мягким.

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