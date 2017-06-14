 

Около трёх процентов новосибирских выпускников не сдали ЕГЭ

 14 июня, 18:08
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Около трёх процентов новосибирских выпускников не сдали ЕГЭ
Фото с сайта globallookpress.com

Министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил о 2,8 % учащихся, которые не освоили школьную программу и не сдали единый государственный экзамен, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции в студии ВГТРК 14 июня.

По предварительным итогам ЕГЭ 2,8 % выпускников не получат аттестат в 2017 году. Экзамены по 10 предметам прошли в Новосибирской области, сообщил министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов. Уже подведены итоги по четырём предметам: географии, математике базового и профильного уровней, а также информатике и ИКТ.

На данный момент известно о четырёх случаях удаления с экзамена и об одной апелляции по процедуре, связанной с попыткой одного из учеников пронести на экзамен личные вещи.

«По сравнению с результатами прошлого года удалённых стало меньше. В 2016 году было до 20 человек, — рассказал замдиректора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. — На сегодняшний день это четыре человека: двое были удалены за телефон и двое — за шпаргалку».

В 2017 году процедура ЕГЭ стала ещё более прозрачной за счёт запуска онлайн-трансляции из всех пунктов проведения экзаменов, отдалённые районы не стали исключением. Кроме того, на площадках работали порядка 900 общественных наблюдателей.

Гость пресс-конференции, федеральный эксперт Богдан Никифоров, призвал родителей десятиклассников становиться наблюдателями.

«Родители десятиклассников могут спокойно пройти процедуру аккредитации общественных наблюдателей и сходить на реальный экзамен в текущем году, тогда они посмотрят, как это происходит, и подготовят своих детей», — порекомендовал Никифоров.

Впереди у новосибирских школьников ещё три экзамена: иностранный язык, химия и история.

Напомним, 14 июня министр образования Новосибирской области назвал число стобалльников на ЕГЭ.

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