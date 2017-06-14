 

Полиция задержала жителя Иркутской области за убийство медведей

 14 июня, 13:04
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Полиция задержала жителя Иркутской области за убийство медведей
Фото предоставлено пресс-службой МВД по Иркутской области

В Ольхонском районе Иркутской области полицейские поймали 27-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной охоте на медведей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Иркутской области 14 июня.

Работники заповедника «Заповедное Прибайкалье» обнаружили в тайге, недалеко от села Онугрён Ольхонского района, останки двух особей бурого медведя, с которых были сняты шкуры. О находке они сообщили в полицию.

Позже работники природного заповедника заметили двух неизвестных на квадроцикле. Скрываясь от преследования, злоумышленники выбросили рюкзак с медвежьими шкурами. Причинённый ущерб природным ресурсам заповедника составил около 150 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. При обыске у него дома было изъято охотничье ружьё.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»). За убийство двух медведей ему грозит максимум два года исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, в декабре 2016 года красноярские приставы спасли таёжных медведей от охотника с ружьями.

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