Группа учёных, в состав которой вошли сотрудники НГУ, выяснила, что иногда нормальная работа защитных систем ДНК от рака вредит клеткам, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы НГУ.

Сотрудники лаборатории белковой инженерии НГУ, которую возглавляет доктор биологических наук Дмитрий Жарков, в составе группы исследовали ситуации, когда нормальная работа систем репарации вредит клеткам.

Репарация ДНК — это защита генома клеток, главный механизм, противостоящий постоянно возникающим в ДНК поломкам и ошибкам. За миллиарды лет эволюции возникли специальные белки, которые узнают такие повреждения, удаляют их и восстанавливают нормальную структуру ДНК, защищая организм от мутаций и рака.

Однако бывают ситуации, когда нормальная работа защитных систем приводит к тому, что, например, удаляется не повреждённый, а нормальный участок, или удаление поврежденного звена не восстанавливает ДНК, а вызывает в ней изменение.

Группа учёных из России, Франции и Казахстана исследовали причины сбоя. Они проанализировали динамику процесса репарации и структуры белков и пришли к выводу, что такие неожиданные случаи возникают из-за необходимости организма быстро удалять повреждения из генома.

«Оказывается, достоверно отличить нормальное звено ДНК от повреждённого за один раз практически невозможно, нужны многочисленные попытки „рассмотреть“ каждый участок генома, и, если стремиться к стопроцентной точности, клетке просто не хватит времени, чтобы исправить свою ДНК от одного деления до другого. Поэтому в систему репарации изначально заложен определённый низкий процент ошибочного срабатывания, которое авторы исследования назвали „аберрантной репарацией ДНК“», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за этой ошибки может развиться хорея Гентингтона — неизлечимая наследственная болезнь, которая возникает из-за удлинения в клетках мозга определённых участков ДНК.

«Обычно считается, что репарацию у человека подавлять нельзя, это повышает риск развития онкологических заболеваний. Однако, например, та же хорея Гентингтона смертельна без вариантов, а повышенный риск развития рака всё равно не означает абсолютной неизбежности. Возможно, будет иметь смысл разрабатывать ингибиторы отдельных путей репарации именно для людей в группе риска, унаследовавших от родителей патологический ген, если это поможет им в среднем жить дольше», — цитирует пресс-служба Дмитрия Жаркова.

Напомним, что в марте 2017 года томские учёные нашли 15 признаков рака у курильщиков.