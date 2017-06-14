Рубль за каждую вторую поездку на городском транспорте заплатят жители Омска

Депутаты горсовета Омска ввели новый проездной для муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев — первая поездка стоит 21 рубль, вторая — всего один рубль, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм в информационном управлении Омского городского совета депутатов.

Жители Омска смогут сэкономить на пересадках из троллейбуса в городской автобус. Проект решения о повременном проездном приняли 14 июня депутаты на заседании Омского городского совета депутатов.

Пассажиры муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев будут платить за первую поездку 21 рубль, а за вторую — всего один рубль.

Притом повременной проездной с 90 %-ной скидкой на пересадку будет действовать в течение получаса, согласно проекту решения горсовета Омска от 14 июня 2017 года. Новый проездной начнёт действовать с 15 июня на муниципальном транспорте.

«Электронный проездной билет» в виде пластиковой карточки будет действовать три года, нововведение потребует около 90 тысяч рублей из бюджета города Омска.

«Вряд ли это связано с компенсацией расходов, скорее эта сумма требуется для технического обеспечения», — пояснили Сиб.фм в Омском городском совете депутатов.

Напомним, что новосибирские перевозчики запланировали увеличение цены проезда в маршрутных такси с 15 июня 2017 года. Подобные объявления появились в маршрутках 9 июня, однако официальных комментариев не последовало.