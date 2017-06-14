Сотрудник красноярского банка трижды застраховал жизнь клиента в свою пользу

Сотрудник одного из красноярских банков и его сообщник осуждены за хищение более 26 млн рублей со счетов клиентов, а также за незаконное изменение договоров страхования одного из клиентов в свою пользу, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения регионального следкома.

Согласно материалам уголовного дела, преступления были совершены в период с сентября 2014 по август 2015 года. 28-летний менеджер банка, работавший с ВИП-клиентами, собирал информацию о счетах клиентов и перечислял деньги с них на счёт своего 29-летнего знакомого, который снимал наличность. Жертвами преступников стали три клиента банка, лишившиеся в общей сложности 26,43 млн рублей

Ещё одно преступление было подготовлено, но не доведено до конца: сотрудник банка внёс заведомо ложные сведения в три договора страхования жизни одного из клиентов. В результате чего в случае наступления смерти этого человека у менеджера возникло бы право на получение от страховой компании выплат на сумму около 9 млн рублей.

Все эти мошеннические действия были раскрыты. В ходе предварительного следствия мужчины полностью признали вину в совершении инкриминируемых преступлений и раскаялись в содеянном. Служащему банка было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, его сообщнику — в виде пяти лет колонии.

Напомним, по итогам 2016 года около 16 тысяч жителей Сибири пострадали от хищений с кредитных карт.