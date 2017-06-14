Суд удовлетворил прошение об УДО бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина

Районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего заместителя мэра Новосибирска Александра Солодкина об условно-досрочном освобождении, которому оставалось провести в колонии восемь месяцев, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения РИА Новости.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего заместителя мэра Солодкина об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство удовлетворено. Соответствующее постановление вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано. Прокуратура возражала. Большую часть срока гражданин уже отсидел», — сообщила агентству представитель Свердловского областного суда.

Она отметила, что представитель прокуратуры не согласился с таким решением районной инстанции.

В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд за участие в организованном преступном сообществе «Труновские» и другие преступления приговорил экс-чиновника администрации Новосибирской области Александра Солодкина (старшего) к шести годам колонии общего режима и штрафу 1,2 млн рублей, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина (младшего) — к 8,5 года колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей, а бывшего замглавы наркополиции по Новосибирской области Андрея Андреева — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 805 тысяч рублей.

В июне 2016 года Верховный суд РФ изменил приговор, снизив Солодкину (младшему) наказание до восьми лет колонии, Андрееву — до семи лет, а приговор Александру Солодкину (старшему) оставил без изменения. Через некоторое время последний был освобождён в связи с учётом времени нахождения в СИЗО, а Андреев вышел по УДО.

Напомним, 23 октября 2015 года новосибирский суд признал отца и сына Солодкиных членами банды Трунова.