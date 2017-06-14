 

Томские физики научат смартфоны передавать заряд на расстоянии

 14 июня, 07:55
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Томские физики научат смартфоны передавать заряд на расстоянии
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные ТПУ совместно со специалистами беспроводных технологий из Индии и Шри-Ланки намерены начать передавать заряд телефона через мобильные сети, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Томского политехнического университета.

Научный коллектив ТПУ под руководством профессора Налина Джаякоди изобретает способ передачи электроэнергии через сети мобильной связи. В основу технологии ляжет мобильная связь пятого поколения — 5G. Учёные рассматривают радиосигнал в качестве источника энергии.

«Мы фокусируемся на беспроводной передаче энергии, решаем вопрос, как эффективно передавать энергию на значительные расстояния с минимальными потерями. Мы разработали свой алгоритм, который позволяет вместе с радиосигналом передавать энергию от устройства к устройству в контексте сотовой связи», — рассказывает руководитель проекта Налин Джаякоди.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы не было разницы между посылаемой и получаемой на выходе энергией. Также немаловажно, чтобы новая технология хорошо функционировала в рамках формата 5G.

Кроме того, учёные поставили своей целью разработать технологию, которая сделает возможным связь без посредника в виде базовой станции, так называемый формат «device to device». Однако перед разработчиками остро стоят задачи конфиденциальности и безопасности нового способа связи.

«Это вызов, на который ещё предстоит ответить учёным, — говорит профессор Налин Джаякоди. — В дальнейшем мы будем работать над повышением безопасности наших алгоритмов, чтобы связь 5G была не только высокоскоростной и качественной, но и безопасной с информационной точки зрения».

С наработками томских учёных уже познакомились представители компании Huawei Wireless Research Global.

Напомним, в июне стало известно, что томские программисты научили смартфон управлять роботами на заводах.

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