Томские учёные создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика

Учёные из Томского государственного университета создали робота, способного обследовать территорию и выявлять химическое или радиационное заражение, он может работать без подзарядки до десяти часов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы ТГУ.

Исследователи международной лаборатории систем технического зрения ТГУ создали для атомной промышленности робота, способного обследовать территорию на предмет химического и радиационного заражения. Он может работать без подзарядки аккумуляторов до 10 часов.

«Робот предназначен для оценки потенциальной опасности различных объектов и территорий, — рассказывает один из главных разработчиков и руководитель Международной лаборатории систем технического зрения Владимир Сырямкин. — Наличие газоанализатора и другой измерительной аппаратуры позволяет проводить экспресс-анализ, определять качественный и количественный состав смесей в воздухе, идентифицировать различные опасные вещества, включая взрывчатые».

Робот передаёт полученную информацию в режиме онлайн на инженерный пульт. Одновременно он ведёт видеосъёмку при свете и в темноте. При необходимости робот расставляет метки, которые видны на цифровой карте, производит отбор проб почвы, снега, воды и других материалов. Технология может работать как под управлением оператора, так и самостоятельно. С помощью навигационных систем робот определяет своё местоположение и сообщает о нём инженеру. Робот может передвигаться по земле, снегу, льду и другим поверхностям.

«На основе данной автоматизированной платформы можно создавать различные модификации роботов, исходя из того, какие функции необходимо выполнять, — сообщил Владимир Сырямкин. — Например, для эвакуации и спасения людей разработан вариант с раздвижной платформой и погрузчиком. В комплектацию при необходимости включается другая наша разработка — прибор, анализирующий жизненно важные функции человеческого организма: дыхание, сердцебиение, давление».

Газодобывающие компании, МЧС и ряд других потенциальных пользователей заинтересовались роботом-разведчиком.

Напомним, что в ноябре 2017 года томские учёные создали робота-ищейку для исследования морских глубин.