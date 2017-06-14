 

Томские учёные создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика

 14 июня, 16:15
были упомянуты
подходящие темы
Томские учёные создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика
Фото с сайта ТГУ

Учёные из Томского государственного университета создали робота, способного обследовать территорию и выявлять химическое или радиационное заражение, он может работать без подзарядки до десяти часов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы ТГУ.

Исследователи международной лаборатории систем технического зрения ТГУ создали для атомной промышленности робота, способного обследовать территорию на предмет химического и радиационного заражения. Он может работать без подзарядки аккумуляторов до 10 часов.

«Робот предназначен для оценки потенциальной опасности различных объектов и территорий, — рассказывает один из главных разработчиков и руководитель Международной лаборатории систем технического зрения Владимир Сырямкин. — Наличие газоанализатора и другой измерительной аппаратуры позволяет проводить экспресс-анализ, определять качественный и количественный состав смесей в воздухе, идентифицировать различные опасные вещества, включая взрывчатые».

Робот передаёт полученную информацию в режиме онлайн на инженерный пульт. Одновременно он ведёт видеосъёмку при свете и в темноте. При необходимости робот расставляет метки, которые видны на цифровой карте, производит отбор проб почвы, снега, воды и других материалов. Технология может работать как под управлением оператора, так и самостоятельно. С помощью навигационных систем робот определяет своё местоположение и сообщает о нём инженеру. Робот может передвигаться по земле, снегу, льду и другим поверхностям.

«На основе данной автоматизированной платформы можно создавать различные модификации роботов, исходя из того, какие функции необходимо выполнять, — сообщил Владимир Сырямкин. — Например, для эвакуации и спасения людей разработан вариант с раздвижной платформой и погрузчиком. В комплектацию при необходимости включается другая наша разработка — прибор, анализирующий жизненно важные функции человеческого организма: дыхание, сердцебиение, давление».

Газодобывающие компании, МЧС и ряд других потенциальных пользователей заинтересовались роботом-разведчиком.

Напомним, что в ноябре 2017 года томские учёные создали робота-ищейку для исследования морских глубин.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
 31 мая, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.
 25 мая, 11:42 • статья

Будущее уже наступило, а человек живёт в прошлом и прошлым

Сиб.фм публикует основные тезисы спикеров ежегодной конференции TEDxNovosibirsk, темой 2017 года был рассмотренный с разных сторон «Человек будущего».
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

В Новосибирск приехал режиссёр Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    