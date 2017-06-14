 

Трое жителей Омска незаконно строили самолёты

 14 июня, 08:39
Трое жителей Омска незаконно строили самолёты
Фото с сайта мвд.рф

Трое жителей Омска 2,5 года без специального образования и лицензий занимались ремонтом, реконструкцией и изготовлением самолётов малой авиации, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В 2014 году следователи следственного отдела Омского ГУ МВД России совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области выявили троих жителей Омска, которые незаконно занимались ремонтом и строительством самолётов.

«При обыске ангаров коммерсантов на территории аэродрома обнаружены единичные экземпляры самолётов, авиационные детали и комплектующие, а также зафиксирован факт одновременного ремонта шести маломерных воздушных судов. Установлено, что ни предприниматели, ни нанятые ими работники не имели специального образования и лицензий, позволяющих заниматься данным видом деятельности», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что частные заказчики неоднократно приобретали за границей как целые самолёты (они поставлялись в разобранном виде), так и запасные части, после чего наёмные работники под руководством подозреваемых проводили сборку и испытания авиатехники. За 2,5 года прибыль от нелегальной предпринимательской деятельности превысила 2,2 млн рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Подозреваемые полностью признали свою вину и ходатайствовали об освобождении их от уголовной ответственности и назначении им судебного штрафа с учётом отсутствия судимостей за совершение экономических преступлений. Ходатайство судом было удовлетворено.

Напомним, что в декабре 2014 года Бердский городской суд освободил под подписку организатора подпольного нефтезавода.

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