Рабочая группа «Байкал» организована в Госдуме РФ

Совет Госдумы утвердил решение об образовании межфракционной рабочей группы «Байкал» — её председателем стал Сергей Тен, представляющий в парламенте Иркутскую область, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы депутата.

Межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ «Байкал») работала в VI созыве Госдумы с 2012 года, в неё входили депутаты от Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятии. Депутаты VII созыва решили воссоздать МРГ «Байкал».

В объединение вошли 15 парламентариев от всех фракций, представленных в Госдуме. Председателем группы избран депутат от Иркутской области Сергей Тен.

Основная цель группы — совершенствование законодательства, касающегося социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал, улучшения качества жизни жителей Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятии, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования.

«Сегодня Байкальский регион рискует остаться вне федеральных стратегий развития. И мы, депутаты от Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, прекрасно понимаем, что эту проблему можно решить только сообща», — заявил Сергей Тен.

По его словам, во всех трёх регионах остро стоят вопросы нормализации демографической ситуации, развития инфраструктуры, повышения экологической безопасности производств, охраны и предотвращения загрязнения Байкальской природной территории, развития туризма.

Напомним, что Правительство РФ в июне 2017 года выделило дополнительно 314 млн рублей на проект, направленный на улучшение экологии озера Байкал.