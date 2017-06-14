Власти Горного Алтая установили памятник стремени

Памятник стремени, сыгравшему видную роль в жизни древних кочевых народов Азии, появился в деревне Купчегень в Республике Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы республиканского Эл Курултая (Государственного собрания).

Инициатором создания трёхметрового монумента выступила дирекция Агентства культурного и исторического наследия Горного Алтая, воплотил затею народный умелец, мастер художественной ковки из Купчегени Евгений Идеев. Прежде чем приступить к работе, он изучил археологические находки, сделанные в местных курганах — в окрестностях деревни были найдены стремена кочевников, сделанные из металлических пластин по уникальной технологии.

На церемонии открытия памятника депутат Эл Курултая Вячеслав Уханов, рассуждая о роли изобретения стремени, напомнил собравшимся о древнегреческом учёном и изобретателе Архимеде, который говорил о возможности перевернуть мир, имея точку опоры.

«Для древних тюрков стремя было такой же точкой опоры. Сегодня нет необходимости спорить, кто его изобрёл, но именно благодаря стремени наши предки — древние тюрки — могли быстро перемещаться, сражаться и кочевать из одного места на другое, также распространять свои культурные достижения и налаживать общецивилизационные связи по всей Великой Степи и Евразийскому пространству <...> Всё должно быть в движении, на этом и строится вся наша жизнь», — отметил парламентарий.

Напомним, в июне в новосибирском Академгородке стартовал сбор средств для создания памятника выдающемуся учёному Дмитрию Беляеву — основателю Института цитологии и генетики СО РАН и создателю породы одомашненных лисиц-чернобурок.