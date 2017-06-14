 

Власти Новосибирска будут бороться с уличными торговцами

 14 июня, 18:14
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Власти Новосибирска будут бороться с уличными торговцами
Фото с сайта placepic.ru

Мэрия Новосибирска увеличит штрафы за несанкционированную торговлю до 3 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы мэрии.

Мэр Новосибирска поручил создать оперативный штаб по борьбе с несанкционированной торговлей в Новосибирске и подготовить пакет законодательных инициатив в заксобрание Новосибирской области.

«Как подчеркнул мэр, несанкционированная торговля рождает целый ряд проблем. Они касаются качества распространяемой продукции — пищевой безопасности, внешнего облика города, ухода торговцев от налогов, а также нанесения ущерба законопослушным предпринимателям», — говорится в сообщении.

На данный момент торговля в неустановленных местах не относится к административным правонарушениям.

«Таким образом, мы не можем рассчитывать на полноценное участие полиции, как это было ранее в борьбе с несанкционированной торговлей. Теперь сотрудники полиции не составляют протоколы по статье „Торговля в неустановленных местах“ самостоятельно», — цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина.

Городские власти хотят приравнять торговлю в неустановленных местах к административным правонарушениям, тогда сотрудники полиции смогут выписывать штрафы. Также власти решили поднять сумму штрафа за это правонарушение до 3 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2015 года хоккеист новосибирского клуба «Сибирь» устроился на работу продавцом хот-догов.

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