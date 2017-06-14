 

Житель Иркутской области откопал в огороде 90-летнюю британскую гранату

 14 июня, 11:09
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Житель Иркутской области откопал в огороде 90-летнюю британскую гранату
Фото с сайта rosgvard.ru

Житель деревни Тайтура в Иркутской области, работая на своём огороде, выкопал из земли противопехотную гранату производства 1927 года — снаряд находился в боевом состоянии и представлял реальную угрозу для жизни людей, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июня из сообщения пресс-службы Нацгвардии РФ.

О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию, на место обнаружения боеприпаса прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними находится британская ручная граната Миллса, которая считается самой массовой гранатой Первой мировой войны. Боеприпас применялся и советской армией в Великую Отечественную войну, а также моджахедами во время советской военной кампании в Афгангистане.

Сотрудники Росгвардии перевезли гранату в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили. По факту обнаружения боеприпаса проводится проверка.

Напомним, в мае жители микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске вызвали полицию, обнаружив подозрительные металлические предметы, похожие на авиационные бомбы.

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